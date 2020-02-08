LIVE LIVE SERIE A 08-02-2020 21:45 HELLAS VERONA FC 0 0 <% getScoreHome(687676) %> <% getScoreAway(687676) %> JUVENTUS F.C. Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Ελλάς Βερόνα - Γιουβέντους ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SERIE A Τσεκάρει Κουμπουλά η Γιουβέντους 13-11-2019 16:28 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Με ανατροπή δύσκολα την Βερόνα η Γιουβέντους (vid) 21-09-2019 20:57 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Πέναλτι, δοκάρι, δοκάρι και... γκολάρα για την Βερόνα κόντρα στην Γιουβέντους! (vid) 21-09-2019 19:36 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE SERIE A Juventus Stadium JUVENTUS F.C. 2 <% getScoreHome(639814) %> HELLAS VERONA FC 1 <% getScoreAway(639814) %> SERIE A Για σένα Τζίτζι… (vid) 19-05-2018 17:57 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE SERIE A Juventus Stadium, Cosmote Sport 1HD JUVENTUS F.C. 2 <% getScoreHome(468248) %> HELLAS VERONA FC 1 <% getScoreAway(468248) %>