ΠΑΟΚ: Ο πολυτιμότερος του κοινού ο Λημνίος

Τον Δημήτρη Λημνίο ανέδειξαν ως πολυτιμότερο της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Βόλο για την 21η αγωνιστικής της Super League 1 ανέδειξαν οι φίλοι του Δικέφαλου.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Δημήτρης Λημνιός αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στο ΝΠΣ Βόλος στο γήπεδο της Τούμπας για την 21η αγωνιστική της Super League 2019-20.

O ΠΑΟΚ χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης κατάφερε να κερδίσει τον ΝΠΣ Βόλος στο γήπεδο της Τούμπας και να περάσει μόνος πρώτος στην κουρφή της Super League 2019-20.

Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν ήταν ο Δημήτρης Λημνιός . Ο εξτρέμ του Δικεφάλου ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα, έτρεξε πολύ, βοήθησε και στα μετόπισθεν, ενώ ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι με το οποίο ο Βιεϊρίνια πέτυχε το γκολ της νίκης.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο The Future συγκέντρωσε το 42,55% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Αντελίνο Βιεϊρίνια που πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, με τον Ίνγκι Ίνγκασον να συμπληρώνει το βάθρο.