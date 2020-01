View this post on Instagram

Βραβείο ως καλύτερος ξένος ποδόσφαιριστης στην super league .. Εγώ βέβαια δεν νιώθω καθόλου ξένος και αυτό οφείλεται στην ελληνιδα γυναίκα μου και φυσικά σε όλους εσάς που μου δείξατε την αγάπη σας από την πρώτη στιγμή που έφτασα στην χώρας σας/μας ! Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας Ευχαριστώ πραγματικά για όλα αυτά τα χρόνια !!! @paok_fc Ξένος;;;;;;;;;;;;; Τιναφτορε!!!!!!