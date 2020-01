Η «μοναξιά» της ΑΕΚ στο (νον στοπ) κυνήγι του Αραούχο

Το SDNA γράφει για τον Αργεντινό επιθετικό που δεν προκαλεί «γκελ» στις αγορές και παρά το άκυρο της Λας Πάλμας για τον δανεισμό του στην ΑΕΚ, αποτελεί μεταγραφικό…δέλεαρ για την Ένωση.

Το «χειρόφρενο» της Γουλβς για τον Νέλσον Ολιβέιρα, αυτομάτως προκαλεί το φρένο της ΑΕΚ στην υπόθεση του Σέρχιο Αραούχο.

Όπως ακριβώς έγραφε στις 22/1 το SDNA, όταν την ίδια στιγμή δημοσιεύματα στην Αγγλία και την Ισπανία, έφερναν από τη μία πλευρά τους «Λύκους» να επιστρέφουν με νέα βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση του Πορτογάλου φορ κι από την άλλη την Ένωση να΄χει δρομολογήσει την επιστροφή του «Τσίνο» στα Σπάτα.

Όσο είδατε ωστόσο εσείς κι εμείς την Γουλβς να πραγματοποιεί come back για τον Ολιβέιρα, άλλο τόσο την είδαν και στην Ένωση.

Η αγγλική ομάδα έπειτα από την…πόρτα που έφαγε από τους «κιτρινόμαυρους» όταν επισημοποίησε το ενδιαφέρον της για τον 28χρονο φορ, έφυγε και δεν επέστρεψε.

Κι αυτή η «εξαφάνιση» της Γουλβς και η κατά τα φαινόμενα απόσυρση του ενδιαφέροντος για τον Πορτογάλο στράικερ, αυτομάτως κάνει την ΑΕΚ να πατάει φρένο στην υπόθεση της επιστροφής του Αραούχο στα Σπάτα.

Η αλήθεια είναι πως στην Ένωση αντιλαμβανόμενοι πως το αγγλικό «πακέτο» πάει…περίπατο από την στιγμή που η Γουλβς δεν επανήλθε για τον Ολιβέιρα, επιχείρησαν να αποκτήσουν μέσω δανεισμού (με ένα ένα ποσό κοντά στα 300 χιλιάρικα) τον Αραούχο, βάζοντας συγχρόνως μια καλοκαιρινή οψιόν αγοράς (3- 3, εκατ. ευρώ) των δικαιωμάτων του «Τσίνο».

By the way, το καλοκαίρι εκτός από τον Ολιβέιρα που θα βρίσκεται πλέον ένα χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του και θα γίνει άλλη κουβέντα για την προοπτική της πώλησής του, εφόσον έρθουν προτάσεις για λογαριασμό του, στην ΑΕΚ αναμένουν έσοδα κι από άλλους («βιτρινάτους») παίκτες.

Για να επιστρέψουμε στον Αραούχο, η Λας Πάλμας είναι ανένδοτη και συζητά μονάχα για την πώληση κι όχι τον δανεισμό του Αργεντινού επιθετικού την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Το θετικό για την ΑΕΚ είναι πως με εξαίρεση το πρόσφατο ενδιαφέρον του Μανόλο Χιμένεθ και της Αλ Ουάντα που δεν κατέληξε σε deal, από κει και πέρα δεν υπάρχουν άλλα κλαμπ (εντός κι εκτός Ισπανίας) που να κάνουν focus στον Αραούχο. Κι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό.

Ο 29χρονος διανύει μια φτωχή σεζόν, με μόλις 6 παιχνίδια και 274 λεπτά καταγεγραμμένα στο κοντέρ του κι έχοντας χάσει πολλά ματς λόγω τραυματισμού.

Όσο το κοντέρ του «Τσίνο» κινείται σε χαμηλές στροφές, τόσο η ΑΕΚ δεν θα κινδυνεύει να πλακώσει…πολυκοσμία (στις μέρες που απομένουν μέχρι το τέλος των μεταγραφών του Ιανουαρίου αλλά και το προσεχές καλοκαίρι) κι άλλα ενδιαφερόμενα για την αγορά των δικαιωμάτων του από την Λας Πάλμας.

Κι αυτό είναι κάτι που την βολεύει και την βάζει στην...πρίζα για τον παίκτη που γουστάρουν άπαντες στον οργανισμό του κλαμπ να δουν τον Αραούχο ξανά ντυμένο στα «κιτρινόμαυρα»

Πιο καλή η μοναξιά.