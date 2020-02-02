LIVE LIVE 02-02-2020 19:00 SC PADERBORN 07 0 0 <% getScoreHome(685158) %> <% getScoreAway(685158) %> VFL WOLFSBURG Facebook Twitter E-mail 0 SHARES SC Paderborn 07 - Vfl Wolfsburg ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Εύκολα την Πάτερμπορν η Λεβερκούζεν (vid) 19-01-2020 20:56 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA SC PADERBORN 07 1 <% getScoreHome(679919) %> BAYER 04 LEVERKUSEN 4 <% getScoreAway(679919) %> BUNDESLIGA Σπουδαία νίκη για την ουραγό Πάντερμπορν (vids) 22-12-2019 20:51 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ