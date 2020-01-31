LIVE LIVE 31-01-2020 21:30 HERTHA BSC 0 0 <% getScoreHome(684422) %> <% getScoreAway(684422) %> FC SCHALKE 04 Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Hertha BSC - FC Schalke 04 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Η Μπάγερν έπιασε ξανά κορυφή! (vid) 23-02-2019 18:27 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Έχασε έδαφος η Χέρτα 25-01-2019 23:42 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Ο Ντούντα έκλεισε το... σπίτι της Σάλκε 02-09-2018 21:45 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Πετούσε φωτιές η Σάλκε πριν την «Τούμπα» (vids) 11-02-2017 21:20 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA FC SCHALKE 04 2 <% getScoreHome(296043) %> HERTHA BSC 0 <% getScoreAway(296043) %> BUNDESLIGA «Καθάρισε» σε 10 λεπτά η Χέρτα (vids) 18-09-2016 20:43 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ