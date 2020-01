ΠΑΟΚ: MVP ο Λάμπρου

Ο Λάζαρος Λάμπρου αναδείχθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας για την 19η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Όπως σημειώνουν οι «ασπρόμαυροι»: Ο ΠΑΟΚ είχε την ουσία κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας και κατάφερε να πάρει μία νίκη με 3-1 και να παραμείνει έναν βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό.

Εκ των διακριθέντων της ομάδας ήταν ο Λάζαρος Λάμπρου . Ο νεαρός εξτρέμ μπήκε στο παιχνίδι σαν αλλαγή και κατάφερε να βρει και πάλι δίχτυα.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο Λάμπρου συγκέντρωσε το 33,44% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Κάρολ Σφιντέρσκι , ο οποίος άνοιξε το δρόμο για τη νίκη με το γκολ του και στην τρίτη ο Γιόσιπ Μίσιτς που ήταν απολαυστικός για ένα ακόμα παιχνίδι και μοίρασε μία ασίστ.