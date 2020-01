Μίσιτς: «Οικογένεια ο ΠΑΟΚ, αγαπημένος μου συμπαίκτης ο Μπίσεσβαρ» (vid)

Γιόζιπ Μίσιτς σε 90 δευτερόλεπτα. Ο Κροάτης παρέλαβε μια σειρά από προσωπικά βραβεία και απάντησε σε... απίθανες ερωτήσεις γύρω από τον εαυτό του και τον ΠΑΟΚ.

Στο ερώτημα Μέσι ή Ρονάλντο, θα σας πει για τον πρώτο, ανοίγοντας παρένθεση για τον αγαπημένο του Φάμπρεγκας. Ο Γιόζιπ Μίσιτς αποκαλύπτει και τα μυστικά της οικογένειας του ΠΑΟΚ, δηλώνοντας πως ο Λημνιός έχει το καλύτερο γούστο στις μουσικές επιλογές ενώ ο Ομάρ Ελ Καντουρί φαντάζει η ψυχή της παρέας στα αποδυτήρια.

Χαρακτηρίζει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ως... τρελούς, ξεχωρίζει τον Μπίσεσβαρ ως τον πιο αγαπημένο συμπαίκτη και παρομοιάζει την Τούμπα με φωτιά. Ο παίκτης - αποκάλυψη της φετινής σεζόν για τους «ασπρόμαυρους» δηλώνει ευθαρσώς πως ο ΠΑΟΚ θα πάρει και φέτος το πρωτάθλημα, προτιμά τη θέση του κεντρικού μέσου και ξεχωρίζει το αγαπημένο του γκολ αν και όπως δήλωσε προτιμά να δίνει ασίστ...

11888 MVP Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, Regency Casino Best Goal Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, nak Play of the Month Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ο Γιόσιπ Μίσιτς παρέλαβε τα έξι βραβεία του και κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του κόσμου μέσα από την κάμερα του PAOK TV.

Όσο για το... αιώνιο ερώτημα, πίτσα ή σουβλάκι; Δείτε παρακάτω: