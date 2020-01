ΠΑΣ Γιάννινα: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Πίτου Γκαρσία (pic)

View this post on Instagram

" Αν είναι να κυλήσουν δάκρια, ας είναι δάκρια χαράς " "Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω πάρει την απόφαση να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει πολλά πράγματα....πράγματα που δεν μπορούσα να ξεπεράσω.... , 1000 οι σκέψεις μέσα στο μυαλό μου. Οι απουσίες είναι πολλές, η μοναξιά ειναι μεγάλη οπως είναι και το κενώ που νιώθω από διάφορα. Έτσι δυστυχώς το κίνητρο στην προσωπική μου ζωή είναι στο 0. Θεωρώ πως και στο επαγγελματικό κομμάτι δεν μπορώ να προσφέρω περισσότερο μεσα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκομαι και για αυτό τον λόγο πήρα μια τόσο δύσκολη απόφαση. Ηθελα να ευχαριστήσω όλους για την αγάπη , στήριξη και της εμπειρίες που έζησα μαζί σας και για όλα όσα μου δείξατε σε όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι σε κάθε συμπαίκτη να πετύχει κάθε στόχο στην προσωπική οπως και στην επαγγελματική του ζωή. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους @pasgianninafc @arisfc_official @atromitosathinonfc #volosfc #iraklis_fc @sfc.seongnam @clubaunion που μου δώσατε την ευκαιρία να φορέσω την φανέλα σας το οποίο θα μου είναι τιμή για όλη μου ζωή Στέλνω την αγάπη μου σε όλους.“ Pitu #memories_never_die ❤