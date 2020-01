ΠΑΟΚ: Βραβεύσεις με #askMisic

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά συνολικά έξι βραβεία ΠΑΟΚ θα παραλάβει ο Γιόζιπ Μίσιτς, ο οποίος θα τεθεί στη διάθεση του «ασπρόμαυρου» κόσμου για... ανάκριση.

Μια διαφορετική διαδικασία θα ακολουθήσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ λίγο πριν απονείμουν τα έξι προσωπικά βραβεία στην αποκάλυψη της φετινής σεζόν, Γιόζιπ Μίσιτς.

Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»: Είναι αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπήκε αθόρυβα στη ζωή μας πριν ένα χρόνο, περίμενε υπομονετικά για την ευκαιρία του για έξι μήνες και όταν βρήκε χώρο και χρόνο έλαμψε.

Ο Γιόσιπ Μίσιτς σάρωσε στους ατομικούς τίτλους των προηγούμενων μηνών, κατακτώντας έξι συνολικά.

Πιο αναλυτικά οι διακρίσεις του Mr.Vertical:

11888 MVP Σεπτεμβρίου

11888 MVP Οκτωβρίου

Regency Casino Best Goal Σεπτεμβρίου

Regency Casino Best Goal Νοεμβρίου

nak Play of the Month Νοεμβρίου

nak Play of the Month Δεκεμβρίου

Ήρθε η ώρα λοιπόν ο Κροάτης μέσος να παραλάβει τα βραβεία του. Αντί όμως της καθιερωμένης συνέντευξης, αυτή τη φορά θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά και θέλουμε και τη δική σας βοήθεια.

Ο Mr.Vertical τίθεται στη διάθεσή σας λοιπόν για μία… ανάκριση.