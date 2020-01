Ο απεσταλμένος και το μπαράζ επαφών για την πώληση του Ποντένσε στη Γουλβς

Το SDNA γράφει για την κορύφωση των συζητήσεων στον Πειραιά, με φόντο το deal της πώλησης του Πορτογάλου μέσου στους «Λύκους».

«Τινάζει την μπάνκα ο Ποντένσε» έγραψε το SDNA το πρωί της Δευτέρας (20/1) σημειώνοντας πως η ομάδα της Premier League που έχει βάλει στο μεταγραφικό…σημάδι τον Πορτογάλο μέσο του Ολυμπιακού, δείχνει διατεθειμένη να καλύψει τα «θέλω» των Πειραιωτών και με μια πρόταση στα 25 εκατομμύρια ευρώ να αποκτήσει τα δικαιώματά του.

«Ο Πορτογάλος μέσος φαίνεται με τα μέχρι τώρα δεδομένα να΄ναι ο βασικός υποψήφιος να σύρει το…χορό των πωλήσεων» γράφαμε επί λέξει στο σχετικό ρεπορτάζ και μετά από λίγο, «έσκασε» η είδηση σχετικά με την δελεαστική πρόταση που έχει καταθέσει η Γουλβς για την απόκτηση του 24χρονου ποδοσφαιριστή.

Πρόταση που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως το ακριβές νούμερο που περικλείει, αναφορικά με τα χρήματα που προσφέρουν οι «Λύκοι» στον Ολυμπιακό για την αγορά του Ποντένσε.

Το σίγουρο πάντως είναι πως η τελευταία προσφορά που έχουν δεχτεί οι «ερυθρόλευκοι» από την αγγλική ομάδα, φτάνει στις παρυφές των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Ποσό που όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, δεν μπορεί παρά να βάλει σε μεγάλο πειρασμό την διοίκηση του Ολυμπιακού για την…περήφανη πώληση του ποδοσφαιριστή, που εδώ που έφτασε το πράγμα όλα δείχνουν πως θα ολοκληρωθεί.

Στενός συνεργάτης του μεγαλοατζέντη, Ζόρζε Μέντες και του γραφείου «Gestifute» που διατηρεί τα μανατζερικά δικαιώματα του Ποντένσε, βρίσκεται στην Αθήνα κι έχει κατ΄ιδίαν επαφές από το βράδυ της Κυριακής (19/1) με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για την υπόθεση της μεταγραφής του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή στη Γουλβς.

By the way, να θυμίσουμε πως ο agent Μέντες εκτός από εκπρόσωπος του Ποντένσε, «ελέγχει» την Γουλβς σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Ο Μέντες είναι αυτός που έστειλε «συστημένο» στον πάγκο της τον Νούνο Εσπίριτο, ενώ έχει εμπλακεί και στις μεταγραφές των Έλντερ Κόστα, Ιβάν Καβαλέιρο, Κάμερον Μπόρθγουϊκ-Τζάκσον και Ρούμπεν Νέβες.