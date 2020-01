Ξεχωριστή νότα πήρε το γκολ του Σαλάχ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παίζοντας από πίσω το soundtrack του Τιτανικού.

Η μπαλιά από το βολέ του Άλισον, η τρομερή κούρσα τον Σαλάχ και το πλασέ του Αιγύπτιου άσου στον Ντε Χέα ντύθηκαν αρμονικά με το τραγούδι My Heart Will Go On της Céline Dion.

Όλα αυτά φυσικά έλαβαν χώρα στο twitter που έκανε ακόμα πιο μαγικές τις στιγμές της Λίβερπουλ με τη νίκη της απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ».

