Χαλ - Τσέλσι

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Κύπελλο Αγγλίας: Ο Μόουρα έσωσε τον Μουρίνιο, εύκολη πρόκριση της Τσέλσι απέναντι στην Νότιγχαμ

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Επισκέφτηκε τον Μέισον στο νοσοκομείο ο Κέιχιλ

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