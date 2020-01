Πρόεδρος Φορταλέζα: «Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Σαββίδη, επαφές σε πρώιμο στάδιο»

View this post on Instagram

Presidente Marcelo Paz esclarece sobre interesse de bilionário russo pelo Fortaleza: “Houve contato. Me procuraram (intermediário do empresário dono do Paok). Eles disseram que gostam do futebol brasileiro e dos jogadores brasileiros e que ter um time no Brasil é interessante." Crédito: Lucas Mota. 🔴⚪🔵⚽🇫🇷