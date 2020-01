Ανανέωσε τους Μιχαηλίδη – Διαμαντή ο ΠΑΟΚ

Την επέκταση των συμβολαίων των Γιάννη Μιχαηλίδη και Απόστολου Διαμαντή μέχρι τον Ιούνιου του 2023, ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικεφάλου:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση των συμβολαίων των Γιάννη Μιχαηλίδη και Απόστολου Διαμαντή μέχρι τον Ιούνιο του 2023. The Future is Here για τη γενιά του 2000.

Γεννημένος στις 18 Φεβρουαρίου του 2000, ο Γιάννης Μιχαηλίδης ήρθε από τα Γιαννιτσά το 2016, κάνοντας άμεσα αισθητή την παρουσία του στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ.

Με πλήρεις σεζόν πρώτα στην Κ17 και εν συνεχεία στην Κ19, πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του το πρωτάθλημα, το αήττητο σερί και ωραίες στιγμές στο Youth League. Φόρεσε αρχικά την φανέλα με το εθνόσημο στην Εθνική Παίδων κι έκτοτε αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Νέων.

Από τον Μάρτιο του 2019 προωθήθηκε στην Α’ Ομάδα, ενώ το καλοκαίρι συμμετείχε στην προετοιμασία, όπου και αποφασίστηκε να παραμείνει στο ρόστερ.

Τη φετινή σεζόν ο Μιχαηλίδης προπονείται συνεχώς με τους «μεγάλους», ενώ συμμετέχει στα παιχνίδια της Κ19. Λίγες μέρες πριν, στις 15 Ιανουαρίου στο παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Ο Απόστολος Διαμαντής έγινε κι αυτός μέλος του PAOK Academy το 2016. Γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 2000 στις Σέρρες και έκανε τα πρώτα του βήματα με τη φανέλα του Πανσερραϊκού.

Αγωνίστηκε αρχικά στην Κ17 του Δικεφάλου και ακολούθως στην Κ19, παίζοντας στο πλευρό του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και στέφθηκε κι αυτός πρωταθλητής.

Το καλοκαίρι του 2019 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στο ΝΠΣ Βόλος, έχοντας αγωνιστεί τη φετινή σεζόν σε εννιά αγώνες, τους πρώτους του σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας Κ21.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με το βλέμμα στο μέλλον, έδωσε νέα συμβόλαια στους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα ανήκουν στο δυναμικό του για τα επόμενα 3,5 χρόνια.