Το συγκινητικό μήνυμα του Μιχαηλίδη για το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ (pic)

View this post on Instagram

Τα συναισθηματα που νιώθω δεν μπορούν να τα απεικονίσουν ούτε οι φωτογραφιες αλλά ούτε και οι λεξεις!Έπαιξα στο γήπεδο της ομάδας της καρδιάς μου, ότι και να πω θα είναι λίγο. Το μόνο που θέλω είναι να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ ξεχωριστά και επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο γι αυτήν την υπέροχη υποδοχή που έκανε και μου έδωσε δύναμη🦅🦅