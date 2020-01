Επίσημα στη Ντε Γκράαφτσαπ ο Μυστακίδης: Αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ (pic)

View this post on Instagram

Αγαπητή οικογένεια @paok_fc , Σε ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια!!! Πρωτα από όλα να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη @savvidisteam για ότι μου προσέφερε!!! Νιώθω περήφανος που επιστρέψαμε μαζί στους τίτλους ξανά!!! Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου,τον κύριο Αγγελο,τον κύριο Τούντορ και τον κύριο Ιβιτς για όλες τις στιγμές που περάσαμε και για την ιστορία που γράψαμε μαζί!!! Ευχαριστώ τους γιατρούς,θεραπευτές,φροντιστές!!! Έχω μεγαλώσει σαν ποδοσφαιριστής αλλά κυρίως σαν άνθρωπος χάρη σε εσάς και έχω κάνει φιλίες ζωής!!!! Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ,το χρωστάω σε αυτόν το λαο που με έκανε να νιώθω ότι κάθε Κυριακή παίζαμε στη Τουμπα! Εις το επανιδείν Once PAOK always PAOK🖤🤍 #GM27