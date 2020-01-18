LIVE LIVE PREMIER LEAGUE 18-01-2020 17:00 ARSENAL F.C. 0 0 <% getScoreHome(679771) %> <% getScoreAway(679771) %> SHEFFIELD UNITED Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Άρσεναλ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ PREMIER LEAGUE Αδιόρθωτη Άρσεναλ και δίχως Έμερι! (vid) 01-12-2019 18:08 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ PREMIER LEAGUE «Χαστούκι» σε Άρσεναλ από Σέφιλντ (vid) 21-10-2019 23:58 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ PREMIER LEAGUE Επιστροφή για τον Λακαζέτ στην Άρσεναλ (vid) 21-10-2019 06:13 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE PREMIER LEAGUE SHEFFIELD UNITED 0 <% getScoreHome(647896) %> ARSENAL F.C. 0 <% getScoreAway(647896) %>