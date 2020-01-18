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Eintracht Frankfurt
EINTRACHT FRANKFURT

Χόφενχαϊμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

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Η Άιντραχτ απέδρασε από το Χόφενχάιμ με σύμμαχο τα δοκάρια

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Γκολ, δοκάρι, χαμένες ευκαιρίες αλλά όχι νικητής στην Φρανκφούρτη (vid)

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