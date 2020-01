ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος κόντρα στον ΟΦΗ ο Μίσιτς με τρεις ασίστ

Ο Γιόσιπ Μίσιτς είχε καταλυτικό ρόλο στην επικράτηση του ΠΑΟΚ επί του ΟΦΗ (0-3) για τους «16» του κυπέλλου Ελλάδος, έχοντας τρεις ασίστ σε ενενήντα λεπτά, με τον κόσμο να τον αναδεικνύει ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Γιόσιπ Μίσιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στoν ΟΦΗ στο Γεντί Κουλέ για τη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τον Άρη, που έβαλε τέλος σε ένα σερί 51 αγώνων χωρίς ήττα για το πρωτάθλημα της Super League, και κέρδισε στην έδρα του ΟΦΗ με 0-3, παίρνοντας ουσιαστικά την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας από το πρώτο παιχνίδι.

Αναμφίβολα ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιόσιπ Μίσιτς . Ο Αμπέλ Φερέιρα επέλεξε να του δώσει έναν καινούργιο ρόλο στο παιχνίδι κόντρα στους Κρητικούς, χρησιμοποιώντας τον πίσω από τον Άκπομ , που αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης και ο Κροάτης έκανε μία από τις κορυφαίες του εμφανίσεις με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Ο Mr Vertical ήταν επιβλητικός. Κυριάρχησε εντός των τεσσάρων γραμμών και έδωσε και τις τρεις (!) ασίστ στα τέρματα των Λημνιού, Μπίσεσβαρ και Άκπομ .

Η διαδικασία για την ανάδειξη του Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς ο Μίσιτς συγκέντρωσε το 88% των ψήφων και πήρε τον ατομικό τίτλο.