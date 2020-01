Μόρας για την ρατσιστική επίθεση σε Μπα: «Ισόβιος αποκλεισμός στους ρατσιστές» (pic)

Τρομερό ποστάρισμα από τον αρχηγό της ΑΕΛ Βαγγέλη Μόρα οποίος πήρε θέση για την ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Αμπού Μπα στο γήπεδο της Λάρισας.

Ο Βαγγέλης Μόρας με ένα ποστάρισμα του στα social media καταδίκασε την ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής του Άρη Αμπού Μπα στο AEL FC Arena.

Μερίδα των φίλων της ΑΕΛ φώναξε ρατσιστικά συνθήματα κατά του 21χρουνου μέσου των «κιτρινόμαυρων» με αποτέλεσμα να προβληθεί αναστάτωση στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Μάλιστα οι Ρόουζ και Ντιγκινί, στις δηλώσεις τους μετά το τέλος της αναμέτρησης ήταν έξαλλοι με όσα συνέβησαν.

Στο πλευρό του Αμπού Μπα στάθηκε και ο Βαγγέλης Μόρας ανεβάζοντας μια φωτογραφία των δύο και γράφοντας: «Δυστυχώς μόνο ο ισόβιος αποκλεισμός θα μπορούσε να βοηθήσει στο να εξαλειφθεί κάθε ίχνος ρατσισμού . Εμείς σαν ποδοσφαιριστές θα είμαστε ενωμένοι και ενάντια σε αυτούς τους ανεγκέφαλους . — Say No To Racism».

Μάλιστα την ανάρτηση του φρόντισε να την κοινοποιήσει τόσο στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ Άρης, όσο και του Γάλλου ποδοσφαιριστή μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στο Instagram.