LIVE LIVE 17-01-2020 21:30 FC SCHALKE 04 0 0 <% getScoreHome(679181) %> <% getScoreAway(679181) %> BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH Facebook Twitter E-mail 0 SHARES FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Φάσεις και γκολ από την Bundesliga (vids) 24-11-2019 12:29 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Και να θέλει να το χάσει η Μπάγερν… δεν μπορεί! (vids) 23-11-2019 18:24 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Όλα μηδέν για Γκλάντμπαχ και Σάλκε 17-08-2019 21:54 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Ανακοίνωσε Εμπολό η Γκλάντμπαχ 28-06-2019 16:42 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Η Μπάγερν έπιασε ξανά κορυφή! (vid) 23-02-2019 18:27 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LA LIGA «Διπλό» και δεύτερη θέση για την Γκλάντμπαχ 02-02-2019 21:40 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ