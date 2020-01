Γκρίνφελντ: Έκανε έξαλλη την Μπασάκ κόντρα στον Ολυμπιακό και τώρα σφυρίζει ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Ο Ισραηλινός Γκρίνφελντ που ορίστηκε στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ έχει πάρει γεύση από τις ελληνικές ομάδες αλλά στην Μπασάκσεχιρ ακόμη τον θυμούνται.

Ο τελευταίος αγώνας του Όρελ Γκρίνφελντ με ελληνική ομάδα, ήταν… επεισοδιακός και η Μπασάκσεχιρ είχε φρικτά παράπονα από τη διαιτησία του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (0-1) στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, τον περασμένο Αύγουστο.

Τώρα, ο 39χρονος ρέφερι ορίστηκε στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, για την 18η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ, την Κυριακή 12/1 με την ελπίδα η διαιτησία του να είναι καλύτερη και να μην αφήσει με παράπονα κάποια από τις δύο ομάδες.

Τι είχε κάνει ο Γκρίνφελντ; Καλύτερη διαιτησία εκτός έδρας ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βρει ενώ είχε αποβάλει τον Καχβετσί με δεύτερη κίτρινη κάρτα, 10 λεπτά πριν από το φινάλε του αγώνα και είχε κιτρινίσει άλλους τέσσερις παίκτες των γηπεδούχων αλλά μόλις δύο του Ολυμπιακού, τον Τσιμίκα και τον Μπρούνο. Το πέναλτι που είχε δώσει στις καθυστερήσεις σε χέρι του Βραζιλιάνου ήταν σωστό αλλά ο Σα είχε νικήσει τον Βίστσα στην εκτέλεση.

Στα αποδυτήρια του «Fatih Terim Stadium» είχε γίνει χαμός. Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, οι Τούρκοι ήταν έξαλλοι και ο Ισραηλινός απέβαλε τον Καμερουνέζο κεντρικό αμυντικό Σεντζού που φέρεται να τον απώθησε και τον προπονητή της Μπασακσεχίρ, Οκάν Μπουρούκ που τον έβρισε. Ο τελευταίος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι οι αποφάσεις του Ισραηλινού στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα «δεν ήταν δίκαιες».

Η ευρωπαϊκή παρουσία του 39χρονου ρέφερι είναι μέτρια. Θεωρείται ο καλύτερος εν ενεργεία ρέφερι του Ισραήλ ενώ από από 1/1/2020 είναι μέλος της elite κατηγορίας της UEFA και με τον ορισμό του, την πόρτα των διαιτητών από το Ισραήλ για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Στην Ευρώπη μετράει συνολικά πέντε αγώνες στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ (οι τρεις την τρέχουσα περίοδο), άλλους τρεις για την προκριματική φάση, 12 για το Europa League και άλλα εννέα παιχνίδια για τα προκριματικά της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Ακόμη έχει δύο αγώνες για προκριματική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και τρεις για προκριματική φάση Euro.

Έχει σφυρίξει επίσης, σε παιχνίδια προκριματικών των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων under 17 και under 21 ενώ σφύριξε και σε τρία παιχνίδια για την τελική φάση του Euro 2019, under 21, τον Ιούνιο του 2019 (είχε φτάσει μέχρι τον ημιτελικό της Γερμανίας με τη Ρουμανία)

Στην χώρα του έχει 112 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της α’ κατηγορίας.

Εκτός από τον αγώνα της Μπασακσεχίρ με τον Ολυμπιακό, η ΟΥΕΦΑ τον έχει στείλει σε άλλα τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια ελληνικών ομάδων.

Στις 2/10/2018 είχε σφυρίξει στο ΑΕΚ - Μπενφίκα 2-3 για τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

Στις 8/8/2018 είχε οριστεί στο ΠΑΟΚ - Σπάρτακ Μόσχας 3-2 για τον τρίτο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Στις 3/11/2016 είχε διευθύνει στο Αστάνα - Ολυμπιακός 1-1 για τους ομίλους του Europa League.