Φήμες (5/1): «Η γενναία πώληση του Ολυμπιακού - Προστατεύει τον Κολοβό ο Δώνης»

Κυριακή γιορτή και σχόλη, όμως οι φήμες είναι ξανά εδώ! Ποιοι βρίσκονται στα μεταγραφικά μπλοκάκια του Ολυμπιακού; Γιατί έμεινε εκτός από τον Δώνη ο Κολοβός; Θα πάει χαμένος ο Τόνσο;

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Τι Μπουχαλάκης, τι Καμαρά, τι Τσιμίκας, τι Ποντένσε, τι Σεμέδο! Άπαντες πλέον σε μπλοκάκια προς αξιοποίηση. Τι απουσιάζει κυρίως; Το show me the money κυρίως και φυσικά η συναίνεση του Ολυμπιακού, μια και κανένας εκ των προαναφερθέντων δεν έχει ορισμένο buy out στο συμβόλαιό του. Στο τελευταίο μεταγραφικό meeting αποφασίστηκε μία ακόμη γενναία πώληση μέσα στον Ιανουάριο. (SPORTIME)

*Στην Καντίθ της Ισπανίας θα βρίσκεται από την Τρίτη ο Μάρκο Μιχόγεβιτς στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Άουε. Η γερμανική ομάδα είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τον Βόσνιο στόπερ και ετοιμάζει πρόταση αγοράς του από τον ΠΑΟΚ. (FORZA)

*Δεν τον... πάνε και τόσο τα ματς με τον αιώνιο είναι η αλήθεια. Στον Φεντερίκο Μακέντα αναφερόμαστε. Σε σχεδόν τρεις αναμετρήσεις (στη μία ο Ολυμπιακός προτίμησε να κάνει σόου και μετά να βάλει τα δυνατά του να νικήσει στα χαρτιά όπως συνηθίζει) είναι ζήτημα αν εμπλακεί σε μία ευκαιρία στην αντίπαλη περιοχή. Μοναδική του καλή στιγμή το κερδισμένο πέναλτι στο ματς του πρώτου γύρου, αλλά στην ίδια αναμέτρηση έχασε ο ίδιος πέναλτι. Το χρωστά ένα καλό ματς με όλη τη σημασία της λέξης κόντρα στον αιώνιο. Σαν αυτό που είχε κάνει ο Μπεργκ το 2014 στο Φάληρο. (H ΠΡΑΣΙΝΗ)

*Για τρεις με τέσσερις μεταγραφές θα κινηθεί ο Ατρόμητος, όπως προκύπτει από τα υψηλά κλιμάκια της ομάδας του Περιστερίου. Για να προχωρήσουν όμως οι μεταγραφές θα πρέπει να υπάρξουν και αποδεσμεύσεις. Υπάρχει δυσαρέσκεια με την εικόνα κάποιων ενδεκαδάτων παικτών. Ενσικουλού και Ουγκράι δεν έχουν πείσει, με τον πρώτο να είναι το φαβορί για αποχώρηση. (SDNA)

*Η επιστροφή του Σισέ στην ενεργό δράση αυξάνει τις πιθανότητες για πώληση του Μεριά. Ούτως ή άλλως ο Μαρτίνς έχει σε εκτίμηση τον Σενεγαλέζο, ενώ και στον Πειραιά θέλουν να τον επαναφέρουν στη βιτρίνα. Όσο για τον Τυνήσιο, εδώ και καιρό αποτελεί τον αδύναμο κρίκο για τους οπαδούς, οι οποίοι αισθάνονται ανασφάλεια όταν τον βλέπουν να έρχεται σε επαφή με την μπάλα. Κι αυτή η λεπτομέρεια είναι σημαντική στον μεταγραφικό σχεδιασμό. (SPORTDAY)

*Η μεταγραφή του το περασμένο καλοκαίρι προκάλεσε εν μέρει αίσθηση επιλέγοντας να αγωνιστεί σε ομάδα μικρότερης κατηγορίας παρά τις προτάσεις. Οι ελπίδες από παράγοντες και φιλάθλους πολλές, ωστόσο, ο συγκεκριμένος δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα. Παρόλα αυτά δεν τον πειράζει με τον ίδιο να βρίσκει... παρηγοριά και τις κακές γλώσσες να υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη, παρηγοριά, ευθύνεται για το κακό αγωνιστικό του πρόσωπο. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Κουβέντα και για τον Τόρες. Ο εξτρέμ του Βόλου έγινε θέμα συζήτησης στον Πειραιά, αλλά η περίπτωσή του είναι πολύπλοκη και ο Ολυμπιακός κρατάει αποστάσεις. (SPORTDAY)

*Απαρηγόρητος ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς, προσπαθούσαν οι συμπαίκτες του να τον συνεφέρουν και να τον ηρεμήσουν, αναγνωρίζοντας τα λάθη του που οδήγησαν στο 1-1 και στο 3-1...(LIVESPORT)

*Ο Μαρτίν Τόνσο χαμένος δεν θα πάει, μια και είναι πιθανό για Ελλάδα. Ήδη κάποιες φήμες για τον Ατρόμητο είναι στον αέρα, μια και στο Περιστέρι ψάχνουν 10άρι. Για να δούμε... (SPORTIME)

*Ο προπονητής δεν εμπιστεύεται τον Ρέτσο. Η μοίρα του δεν αλλάζει. Στην transfer list του Ιανουαρίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντάει ο ατζέντης του, Φαλί Ραμαντάνι, είναι το συμβόλαιό του. Με μηνιάτικο 170-180.000 ευρώ, ήτοι κανένα 90άρι και μόλις 4-5 συμμετοχές φαντάζει δύσκολο να βρεθεί εργοδότης που χωρίς οψιόν αγοράς θα επενδύσει στον 22χρονο στόπερ. (SPORTIME)

*Ασφαλώς η πιο ηχηρή απουσία από την αποστολή του Παναθηναϊκού είναι ο Δημήτρης Κολοβός. Ο 26χρονος επιθετικός δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Γιώργου Δώνη για το ντέρμπι και θα το παρακολουθήσει από την τηλεόραση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει κάτι περισσότερο... Όμως, από τη στιγμή που ο Κολοβός είναι ντεφορμέ τους τελευταίους μήνες, ο Δώνης προτίμησε να προστατεύσει τον διεθνή στράικερ και να στηριχτεί σε παίκτες οι οποίοι βρίσκονται σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. (LIVESPORT)

*Ανδρέας Αθανασακόπουλου! Από τη στιγμή που αποχώρησε ο Τάκης Φύσσας, ο μικρός σα να έχασε τη «χημεία» του με τον Παναθηναϊκό. Η πρόταση από εποχής Νταμπίζα (χωρίς αύξηση και μπόνους επίτευξης στόχων) απλώς μεγάλωσαν την απόσταση ανάμεσα στον παίκτη και το «τριφύλλι»...(SPORTIME)

*Τις τελευταίες ημέρες αναπτύχθηκε φημολογία περί νέου δανεισμού του Σέρτζιο Ολιβέιρα από την Πόρτο είτε στη Νότιγχαμ Φόρεστ, είτε στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, επιθυμεί την παραμονή του παίκτη στο ρόστερ της ομάδας του και για το υπόλοιπο της σεζόν. (FORZA)

*Διίστανται οι απόψεις στο Μαρούσι για το μέλλον του Γιακουμάκη. Οι υποστηρικτές του Γιώργου μειώθηκαν αισθητά και αν δεν είχε τα προβλήματα τραυματισμού ο Ολιβέιρα ή αν σταθεροποιούσε την απόδοσή του ο Λιβάγια, τότε ο Κρητικός δύσκολα θα έβρισκε χρόνο στο χορτάρι. Το επισημαίνω διότι οι πιθανότητες απόκτησης επιθετικού εξακολουθούν να υφίστανται. Το σκέφτεται και ο Ίβιτς, το σκέφτεται και ο Καρέρα. (SPORTDAY)