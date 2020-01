ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος ο Ίνγκασον κόντρα στον Ατρόμητο

Ο Σβέριρ Ίνγκασον ήταν πρωταγωνιστής στην άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ επί του Ατρομήτου με 5-1, σκοράροντας δύο φορές και έχοντας καλή αμυντική παρουσία, με τους φίλους του Δικεφάλου να τον αναδεικνύουν ως πολυτιμότερο της 16ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Ίνγκι Ίνγκασον αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στoν Ατρόμητο στο γήπεδο της Τούμπας για την 16η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο του παιχνίδι για το 2019 προσέφερε στο κοινό της Τούμπας και σε όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση μέσω PAOK TV μία ποδοσφαιρική παράσταση υψηλού επιπέδου, συνέντριψε τον Ατρόμητο με 5-1 και έμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League 2019-20.

Εκ των κορυφαίων του Δικεφάλου ο Ίνγκι Ίνγκασον . Ο The Iceman πήρε… φωτιά τον Δεκέμβριο, πέτυχε τέσσερα γκολ συνολικά, δύο από τα οποία κόντρα στον Ατρόμητο, ενώ ήταν άψογος και στα αμυντικά του καθήκοντα.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στους Περιστεριώτες ο Ίνγκασον συγκέντρωσε το 66,51% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Ο μόνος συμπαίκτης του Ισλανδού που κατάφερε να πιάσει διψήφιο νούμερο ήταν ο Γιόσιπ Μίσιτς , ο οποίος είχε μία ασίστ και ένα γκολ, κυριαρχώντας απόλυτα εντός των τεσσάρων γραμμών.