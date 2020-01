Η Σέφιλντ, ο Καμαρά και οι αγγλικές λίρες που δεν υπάρχουν!

Τι συμβαίνει με την κυκλοφορία του Αφρικανού μέσου του Ολυμπιακού στο μεταγραφικό ρεπορτάζ των «λεπίδων» και γενικότερα στο Νησί; Το SDNA έχει το ρεπορτάζ.

Too good to be true, η αλλιώς πολύ καλό για να΄ναι αληθινό, το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε στην Αγγλία και φέρνει την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ να τινάζει την…μπάνκα για τα πόδια του Μαντί Καμαρά.

Στο Νησί γράφτηκε πως οι «λεπίδες» ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση ύψους 17 εκατ. λιρών (περίπου δηλαδή 19 εκατ. ευρώ) για την απόκτηση του Αφρικανού μέσου του Ολυμπιακού.

Η αλήθεια είναι πως ο 22χρονος παίκτης της πειραϊκής ομάδας έχει καταφέρει να χτίσει «fan club» στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια.

Συγχρόνως μην ξεχνάμε πως και ο Ολυμπιακός διαθέτει το «know how» να διαφημίζει καλά τους παίκτες του στο Νησί και να ανεβάζει την χρηματιστηριακή αξία τους.

Από το σημείο αυτό όμως, μέχρι ωσότου να φτάσει στο σημείο η Σέφιλντ και γενικότερα οποιαδήποτε άλλο κλαμπ by England, να στείλει πρόταση 17 εκατομμυρίων λιρών για τα την αγορά των δικαιωμάτων του Καμαρά, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση.

Στην Σέφιλντ πράγματι κυκλοφορεί (εδώ και καιρό) θετικό report για τον Καμαρά.

Ωστόσο οι «λεπίδες» δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ξοδέψουν περισσότερα από 7-8 εκατομμύρια λίρες για την ενίσχυση στον κεντρικό άξονα της μεσαίας γραμμής.

Κι αν υπάρχει ένας σύλλογος της Premier League που θα…σπρώξει μπόλικο χρήμα (πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ) για μεταγραφή μέσου τον Γενάρη, αυτή είναι η Γουέστ Χαμ, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στην αγγλική πιάτσα των agents και στις αγορές.

Στη Σέφιλντ βάζουν σε προτεραιότητα την απόκτηση ενός ικανού στράικερ από το παζάρι του Ιανουαρίου και σε αυτό το πρότζεκτ θα διαθέσουν τα περισσότερα χρήματα από το μπάτζετ που έχουν φτιάξει για το χειμερινό shopping.

Και με τα 7-8 εκατομμύρια λίρες, δύσκολα μπορεί να υπάρξει deal με τον Ολυμπιακό για τον Καμαρά.