Tο μήνυμα της Λίγκας μετά την απόφαση των διαιτητών (pic)

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση! ... Όλο το ποδόσφαιρο μαζί για την πρώτη σέντρα του 2020, με τα ματς της 17ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League. ... Δύο κλασικά ντέρμπι και πέντε ακόμα ενδιαφέροντες αγώνες, το Σάββατο και την Κυριακή. ... #matchday17 #slgr #AEKFC #AEL #arisfc #asterastripolisfc #atromitosfc #Volosfc #Lamiafc #xanthifc #olympiacos #ofifc #panathinaikos #panetolikos #panionios #paokfc