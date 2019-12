Σόουζα: «Nα πετύχουμε του υψηλότερους στόχους μας, είμαι έτοιμος για το 2020...» (pics)

View this post on Instagram

Another year is ending and 2019 was very difficult for me in different ways...but now is time to leave hard times behind, stay in Good Health, work hard, be even more Stronger and more Confidence to Acheive Greater Heights of Success. Im ready for 2020 💪 Άλλος ένας χρόνος τελειώνει και το 2019 ήταν πολύ δύσκολο για εμένα για πολλούς διαφορετικούς λόγους.. αλλά τώρα είναι η ώρα να αφήσουμε τις δύσκολες στιγμές πίσω, να μείνουμε υγιείς, να δουλέψουμε σκληρά και να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και με περισσότερη αυτοπεποίθηση να πετύχουμε του υψηλότερους στόχους μας. Είμαι έτοιμος για το 2020.. Πάμε💪🏻🇬🇷