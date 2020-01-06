LIVE LIVE 06-01-2020 19:00 U.S. LECCE 0 0 <% getScoreHome(675402) %> <% getScoreAway(675402) %> UDINESE CALCIO Facebook Twitter E-mail 0 SHARES U.S. Lecce - Udinese Calcio ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SUPERLEAGUE 1 Και η Ουντινέζε στο κόλπo για Μπάρμπα 06-01-2020 07:57 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Διπλό στην Λέτσε και άνετη η Μπολόνια (vids) 22-12-2019 17:56 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Λύγισε την Κάλιαρι η Ουντινέζε (vid) 21-12-2019 17:54 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE UDINESE CALCIO 0 <% getScoreHome(670482) %> CAGLIARI 0 <% getScoreAway(670482) %> SERIE A Πρώτη εντός έδρας νίκη για την Μπρέσια 14-12-2019 17:56 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ