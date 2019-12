Χαριστέας: «Δώσαμε απλά δώρα, πήραμε μαθήματα ζωής» (pics)

View this post on Instagram

Δώσαμε απλά δωρα και πήραμε μαθήματα ζωής από περίπου 60 παιδιά που αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα της ζωής.ΥΓ1 @arisfc_official θα είναι εκεί πάντα για όλα τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια . ΥΓ2 το κοριτσάκι στην φωτογραφία από Αφγανιστάν μας είπε ευχαριστώ στα ελληνικά ΥΓ3 ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στην Λάμψη και σε όλους όσους φροντίζουν καθημερινά αυτά τα παιδιά στο Ογκολογικό Παιδιατρικό στο νοσοκομείο Αχεπα ΥΓ4 τις μάσκες τις φοράμε για να μην μεταφέρουμε εμείς κάποιο μικρόβιο στα παιδιά