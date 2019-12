Κι όμως κυρία μου και οι ποδοσφαιριστές κλαίνε...

...από χαρά!

Τους έχουμε συνηθίσει αλλιώς. Να φορούν το σκληρό τους προσωπείο, να... σκοτώνονται εντός των 4 γραμμών, να προσπαθούν να πετύχουν το γκολ της αγωνιστικής ή να βγουν καλύτεροι παίκτες του μήνα, να παλεύουν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα για να χαρίσουν τη νίκη στην ομάδα τους, να είναι οι πρωταγωνιστές κάθε Σαββατοκύριακου στην Superleague. Μόνο που...

Μόνο που υπάρχει και η ευαίσθητη πλευρά των παικτών, αυτή που πολλές φορές παίρνει τα ηνία και τους κάνει να κλαίνε- ενίοτε κι από χαρά. Γιατί, αν έχεις NIVEA ΜΕΝ και μοναδικό σου στόχο να περιποιηθείς το πρόσωπό σου, να το τριμάρεις, να το ξυρίσεις- να γίνεις, εν ολίγοις, μια βελτιωμένη εκδοχή του ίδιου σου του εαυτού- δεν έχει σημασία αν είσαι ποδοσφαιριστής ή «καθημερινός» άντρας.

Βλέπουμε την απορία στο πρόσωπό σου αναμεμειγμένη μ' ένα περίεργο κέντρισμα του ενδιαφέροντός σου, οπότε άφησέ μας να πιάσουμε την άκρη του μυστηρίου και να το ξετυλίξουμε μέχρι το ίδιο το μυστήριο να γίνει ηλεκτρονική ανάμνηση: ποιο πιστεύεις ότι είναι το ποσοστό των ανδρών που έχει ευαίσθητη επιδερμίδα- όλων των ανδρών, των ποδοσφαιριστών συμπεριλαμβανομένων;

Επειδή η κολοκυθιά μπορεί να ήταν ενδιαφέρον παιχνίδι όταν πηγαίναμε στην τετάρτη δημοτικού και το μεγαλύτερο πρόβλημά μας ήταν το «Εμείς και ο κόσμος», ας το πάρει το ποτάμι (το οποιοδήποτε ποτάμι, δεν έχει σημασία- άλλωστε δεν ήμασταν και τόσο καλοί στο «Εμείς και ο κόσμος»): το 65%.

Αυτό μεταφράζεται σε φαγούρα, κοκκινίλες, ξηρότητα, αίσθηση τραβήγματος και καψίματος- μια διόλου επιθυμητή, ενόχληση στο πρόσωπο. Ποια είναι η απάντηση στο πρόβλημα;

Το NIVEA MEN Sensitive Skin & Stubble After Shave Balm, που είναι ο καθημερινός μας σύμμαχος ανάμεσα στα ξυρίσματα.

Ανακουφίζει άμεσα από τα 5 σημάδια της ερεθισμένης επιδερμίδας που αναφέραμε, την ίδια στιγμή που μαλακώνει τα κοντά γένια μειώνοντας τη φαγούρα. Και το καλύτερο; Η σύνθεσή του χωρίς οινόπνευμα, εμπλουτισμένη με χαμομήλι και αμυγδαλέλαιο, απορροφάται γρήγορα, χωρίς να αφήνει εκείνη την «ενοχλητική» αίσθηση λιπαρότητας.

Η σειρά NIVEA MEN Sensitive αποτελείται από gels, αφρούς ξυρίσματος και από after shave balms, επιτρέποντάς μας να ρίξουμε στο καναβάτσο το 65% που αναφέρθηκε πιο πάνω. Και ναι, αυτό ισχύει και για μας που είμαστε «καθημερινοί» άντρες, χωρίς την ικανότητα να κατεβαίνουμε στο χορτάρι και να κάνουμε τα πλήθη στις κερκίδες να παραληρούν σε όλες τις γλώσσες του Πύργου της Βαβέλ.

Τι έχουμε, όμως, εμείς οι αμετανόητοι φαν της Superleague; Τη δύναμη στα χέρια μας να «βγάλουμε» τους καλύτερους εντός των τεσσάρων γραμμών.

Πώς;

Μα με την αρωγή του NIVEA MEN, φυσικά: βλέπουμε, όπως πάντα, ό,τι συμβαίνει στην εκάστοτε αγωνιστική του εγχώριου πρωταθλήματος, έπειτα το σκεφτόμαστε ελαφρώς (μιας και δεν πρέπει να ρίχνουμε έτσι αψήφιστα την ψήφο μας) κι εν συνεχεία μπαίνουμε στο επίσημο site της Superleague.

Εκεί, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε το NIVEA MEN Best Goal και τον NIVEA MEN Player of the Month απλά και γρήγορα- για την ακρίβεια, μέχρι να προλάβει να πει κανείς «Γένια τριών ημερών».

Ιδού, λοιπόν: από τη μία το σκληρό, αμιγώς ποδοσφαιρικό προσωπείο, από την άλλη η ευαίσθητη πλευρά μας.

Δάκρυα είναι αυτά που βλέπουμε στο πρόσωπό σου ή μπήκε και σε σένα σκουπιδάκι στο μάτι, όπως στους παίκτες;