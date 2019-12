Ζαμπά: «Το 2019 ήταν μια χρονιά επιτυχιών και προσωπικής ωρίμανσης» (pic)

View this post on Instagram

Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Deus por mais um ano com muita saúde e alegria. Esta temporada foi de muita superação, onde passei os últimos dois meses me recuperando de uma cirurgia no joelho, que não foi fácil. O ano de 2019 ficará guardado com carinho no meu coração porque foi um período de muito aprendizado, conquista e amadurecimento profissional e pessoal. Declaro um 2020 de grandes conquistas!🙏🏼 Grato por todo carinho e apoio de vocês! DEUS é bom em todo tempo 🙏