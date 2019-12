Έχαναν 8-0 στο ημίχρονο και αποχώρησαν από τον αγώνα

Στην Αγγλία γεννήθηκε η έννοια του «fair play» αλλά όταν πρόκειται για ένα τοπικό ντέρμπι τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Σε τέτοιο βαθμό που αναγκάζουν την μία ομάδα, αυτή που χάνει με 8-0 στο ημίχρονο να μην κατέβει στο δεύτερο και να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Το περίεργο περιστατικό συνέβη σε αγώνα της 10ης κατηγορίας της Αγγλίας και στο ντέρμπι του Όξφορντσάιρ ανάμεσα στην Άμπινγκντον Γιουνάιτεντ που είναι στην 2η θέση και υποδέχονταν την Άμπινγκντον Τάουν που είναι στην τελευταία θέση της Hellenic League Division One, με μόλις δύο νίκες.

Το 1-0 έγινε μόλις στο 4ο λεπτό, ενώ στο 30ο λεπτο το σκορ ήταν ήδη 4-0. Στα τελευταία 15 λεπτά η Γιουνάιτεντ πέτυχε άλλα 4 γκολ και το 8-0 του πρώτου ημιχρόνου ήταν... αρκετό για τους φιλοξενούμενους. Έτσι δήλωσαν ότι δεν κατεβαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο και αποχώρησαν από το γήπεδο, αφήνοντας πίσω μάλιστα σημαντικό μέρος του εξοπλισμού τους.

Οι 160 φίλαθλοι που ήταν στο γήπεδο περίμεναν υπομονετικά αλλά μάταια ενώ πλέον το περιστατικό θα ερευνήσουν οι ποδοσφαιρικές αρχές για να αποφασίσουν για το τελικό αποτέλεσμα και την ποινή της φιλοξενούμενης ομάδας.

Abingdon Town as a result of the game.