❌ West Ham

❌ Arsenal

❌ Newcastle

❌ Liverpool

❌ Norwich

❌ Bournemouth

❌ Brighton

❌ Sheff Utd

❌ Villa

❌ Tottenham

❌ Man City

❌ Everton

❌ Watford

❌ Newcastle

✅ Burnley



Manchester United have their first Premier League clean sheet in 15 games! ⛔️ pic.twitter.com/gppOCFr5aa