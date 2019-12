Όλα για τη Τζορτζίνα! Σουίτα 400 τ.μ. και 25.000 ευρώ τη βραδιά ο Κριστιάνο! (pic)

View this post on Instagram

Nice breakfast with a beautiful view, the highest building "Burj Khalifa" and the largest shopping mall "Dubai Mall"✨ 世界一高いビルディング "ブルジュ・ハリファ" の中にあるアルマーニホテルの朝食は、世界一大きいショッピングモールを眺めながら✨🥣🥞お天気も良くて素晴らしい眺めです☀️ #armanihoteldubai #niceview #wintervacation #beautifulday #happyholidays #goodmorning #burjkhalifa #dubai #uae