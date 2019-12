155 - Best French 🇫🇷 scorers in the Top 5 European leagues in the past decade:



🥇 Karim Benzema - 155 goals



🥈 Antoine Griezmann - 141



🥉 Alexandre Lacazette - 132



Kevin Gameiro - 118



Wissam Ben Yedder - 114



BleuBlancRouge.#Opta2010s pic.twitter.com/MBF2zg2za8