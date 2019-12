Φάγαμε, ήπιαμε, γιορτάσαμε και τώρα... Boxing Day

It's the most wonderful time of the year! Μία ημέρα μετά τα Χριστούγεννα το αγγλικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα, με κανονική αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ να διεξάγεται στην Boxing Day.

Για κάθε ποδοσφαιρόφιλο που σέβεται τον εαυτό του, η 26η Δεκεμβρίου είναι συνυφασμένη με μπάλα στην Αγγλία. Kαι η φετινή Boxing Day έχει και ντέρμπι κορυφής. Τι καλύτερο! Η αυλαία της αγωνιστικής θα ανοίξει το μεσημέρι (14:30) με την Τότεναμ να υποδέχεται την Μπράιτον. Ακολούθως, το απογευματινό (17:00) πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Μπόρνμουθ-Άρσεναλ, Άστον Βίλα-Νόριτς, Τσέλσι-Σαουθάμπτον, Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ, Έβερτον-Μπέρνλι και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Γουότφορντ. Κατόπιν, στο «Oλντ Τράφορντ», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί τη Νιούκαστλ (19:30), ενώ για πρώτη φορά θα υπάρξει και τέταρτη ξεχωριστή ώρα διεξαγωγής ποδοσφαιρικού παιχνιδιού, καθώς το βράδυ η Λίβερπουλ δοκιμάζεται στο «King Power Stadium» απέναντι στη Λέστερ (22:00). Αναλυτικά το πρόγραμμα της Boxing Day: Τότεναμ – Μπράιτον (14:30, CosmoteSport 1 HD) Τσέλσι – Σαουθάμπτον (17:00, CosmoteSport 1 HD) Μπόρνμουθ – Άρσεναλ (17:00, CosmoteSport 2 HD) Έβερτον – Μπέρνλι (17:00, CosmoteSport 3 HD) Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ (17:00, CosmoteSport 5 HD) Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Γουότφορντ (17:00, CosmoteSport 7 HD) Άστον Βίλα – Νόριτς (17:00, CosmoteSport 8 HD) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ (19:30, CosmoteSport 1 HD) Λέστερ – Λίβερπουλ (22:00, CosmoteSport 1 HD) Παρασκευή 27/12 Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι (21:45, CosmoteSport 1 HD) Photo Credits: Getty Images