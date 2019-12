My name is Ingi

«Με ένα όνειρο θα ζω και όσο ζω θα προσπαθώ, να σε δω ξανά εκεί, ψηλά πρωταθλητή». Υπό αυτούς τους ήχους, αφίχθη στην Τούμπα το Γενάρη του 2019. Ο ΠΑΟΚ τίναξε για χάρη του την μπάνκα στον αέρα για να τον πείσει πως αυτή η προσπάθειά σίγουρα αξίζει τον κόπο. Έντεκα μήνες μετά δεν τίθεται η παραμικρή αμφιβολία πως πάρθηκε η σωστή απόφαση και από τους δύο...

Η πολιτική της απόκτησής του Ίνγκι Ίνγκασον ήταν συγκεκριμένη. Ο ΠΑΟΚ στόχευε σε περιπτώσεις ποδοσφαριστών που φάνταζαν «ετοιμοπόλεμοι» και ικανοί να «θωρακίσουν» ακόμη περισσότερο μια ομάδα που είχε στρώσει ήδη το δρόμο της και που κινούνταν ήδη με τα φρένα σπασμένα.

Παράλληλα, στόχευε -όμως- και σε ποδοσφαιριστές με χαρακτηριστικά και σε ηλικίες με προοπτική και εξέλιξη. Μια λογική που θα έχει σε πρώτο πλάνο -πάντα- το πρωτάθλημα αλλά θα δομείται και με στόχο το... rebuilding της ομάδας. Και το όνομα του Ίνγκι Ίνγκασον «κούμπωνε» απόλυτα σε όλα τα παραπάνω...

Ο ΠΑΟΚ -λοιπόν- ήθελε. Ήταν σαφές. Εκείνος; Ήξερε ότι η πολυτέλεια που κουβαλούσε δεν θα ήταν αρκετή για να του δώσει με το... καλημέρα φανέλα βασικού. Μπροστά του είχε το απόλυτο δίδυμο επιτυχίας που δεν έλεγε να «σπάσει» ούτε με αίτηση. Για ποιο λόγο -λοιπόν- από βασικός και αναντικατάστατος της Ροστόφ, σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας που φάνταζε η ευχάριστη έκπληξη του ρωσικού ποδοσφαίρου, να πάρει την απόφαση να «παλέψει» το αδύνατο;

Για τον ίδιο λόγο που κάποτε πήρε την απόφασή να αγωνιστεί στην Γρανάδα μεσούσης της σεζόν, με την ομάδα να παλεύει για την σωτηρία της, μετά το πέρασμά του σε Νορβηγία και Βέλγιο. Κοινώς δεν υπήρχε λογική. Παρά μόνο κίνητρο. Να γίνει καλύτερος και να φέρει τον εαυτό του στα όρια.

Και δεν το μετάνιωσε. Ακόμη κι αν το ταμείο της περσινής σεζόν στα μάτια του φάνταζε «φτωχό». Για εκείνον ήταν μια προετοιμασία για τα... καλύτερα που έρχονται. Και με την έλευση του Αμπέλ Φερέιρα ήταν ξεκάθαρο πως τα πάντα θα έμπαιναν σε νέα βάση. Και η αλήθεια είναι πως δεν του χαρίστηκε τίποτα. Ίσα ίσα στη κουβέντα της σύγκρισης, ο παλιός ήταν αλλιώς κι ας φάνηκε πως ο νέος και ωραίος Ισλανδός ήταν έτοιμος από καιρό.

Χρειάστηκε -μάλιστα- να βάλει «φρένο» και στην Εθνική ομάδα της χώρας του προκειμένου να μείνει στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας σαφές πως απλά περιμένει την ευκαιρία του. Τα υπόλοιπα για τον Ίνγκι Ίνγκασον θα αποκαλύπτονταν παιχνίδι με παιχνίδι. Παροιμιώδης ψυχραιμία, σοβαρότητα και ικανότητα να «διαβάζει» πολύ σωστά και προσεκτικά το παιχνίδι των αντιπάλων του.

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός, όμως, δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Στις συστάσεις που τον ακολουθούσαν, υπήρχε και η υποσημείωση πως ξέρει να τοποθετεί άψογα το σώμα του και να εκμεταλλεύευται το ύψος του ειδικά στα στημένα. Η πραγματικότητα όμως ξεπέρασε τις προσδοκίες. Ο Ίνγκασον καταγράφει, αν και αμυντικός, ήδη την καλύτερη σεζόν του στο σκοράρισμα, έχοντας ήδη τέσσερα τέρματα ενώ απέναντι στον Ατρόμητο, πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του, δύο γκολ σε ένα ματς.

Με πανηγυρισμούς που δεν βγάζουν νεύρο, δεν έχουν ένταση αλλά είναι της λογικής #TheIceman: «Δεν σκόραρα και κόντρα στη Μπαρτσελόνα» ως ένας γνήσιος λάτρης της Ρεάλ Μαδρίτης με ποδοσφαιρικό πρότυπο τον Σέρχιο Ράμος. Το μόνο που ενδεχομένως να του βγάλει ένταση είναι να μην ξέρει κανείς πως θέλει να τον αποκαλούν, ίσως το μοναδικό που θα του δημιουργούσε εκνευρισμό. Γι΄αυτό και ήταν το μόνο που έκανε σαφές από την αρχή: My name is Ingi!

Τα υπόλοιπα στο γήπεδο..