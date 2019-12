Πολυτιμότερος ο Άκπομ κόντρα στον Πανιώνιο

Ο Τσούμπα Άκπομ ήταν πρωταγωνιστής στην εκτός έδρας επικράτηση του ΠΑΟΚ επί του Πανιωνίου με 0-2, σκοράροντας και δίνοντας ασίστ. Η απόδοση του Άγγλου επιθετικού ήταν αρκετή για να αναδειχθεί από τους οπαδούς του Δικεφάλου ως MVP της 15ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Τσούμπα Άκπομ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στoν Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη για την 15η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Ο Πανιώνιος έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα , όπως αναμενόταν. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει συνηθίσει να παίζει τελικούς σε κάθε γήπεδο, κι έτσι στην επανάληψη δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλό του. Με μία κυριαρχική εμφάνιση, βρήκε δύο γκολ και πανηγύρισε ένα ακόμα τρίποντο στη φετινή Super League.

Εκ των πρωταγωνιστών του αγώνα, ο Τσούμπα Άκπομ . Ο Άγγλος φορ πήρε φανέλα βασικού από τον προπονητή και τον δικαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, καθώς έδωσε μία πανέξυπνη ασίστ με κεφαλιά στον Ίνγκασον για το 0-1, ενώ έβαλε τη σφραγίδα του στο παιχνίδι βρίσκοντας δίχτυα για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στους Κυανέρυθρους ο Άκπομ συγκέντρωσε το 42,52% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Το βραβείο αποκτά μεγαλύτερη αξία, λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού που είχε ο AK47. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς , που έκανε εξαιρετικές επεμβάσεις όταν χρειάστηκε, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ίνγκι Ίνγκασον που ήταν απροσπέλαστος αμυντικά και κατάφερε να βρει και πάλι δίχτυα, ανοίγοντας το δρόμο της ομάδας προς τη νίκη.