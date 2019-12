Yπόθεση Καρλίτο!

Ένας ποδοσφαιριστής που προοριζόταν να γίνει σπουδαίος προπονητής. Ήρεμος, σοβαρός, αντι-σταρ. Ο Κάρλο Αντσελότι επιστρέφει στην Πρέμιερ Λιγκ με μια μάλλον απρόσμενη επιλογή καριέρας: τι δουλειά έχει στην Έβερτον;

«Υπάρχουν φορές που στέκομαι μπροστά από ένα ολόσωμο καθρέφτη και κάνω σαν ακροβάτης. Στρίβω και κοιτάζω τον κώλο μου. Ο πισινός μου δεν είναι τόσο ωραίο θέμα, αλλά με την πάροδο του χρόνου αυτό είναι μου δίδαξε κάτι: ο κώλος μου είναι αντισεισμικός».

Κάπως παράδοξη εισαγωγή για την αυτοβιογραφία ενός ποδοσφαιρικού μύθου. Ο Κάρλο Αντσελότι, βέβαια, είναι ένας άνθρωπος μάλλον αντισυμβατικός. Έτσι ήταν πάντα.

Ας πούμε, ο... μύθος λέει ότι δεν δοκιμάζει ποτέ κρασιά στα εστιατόρια, διότι τα έχει δοκιμάσει όλα και θυμάται την γεύση και την οσμή τους, ενώ στην αυτοβιογραφία του αναφέρει, επίσης, ότι το πρώτο πράγμα που τσεκάρει πριν αναλάβει μια ομάδα είναι τα εστιατόρια της πόλης. Για να μην κάνουμε λόγο στις μαγειρικές ικανότητές του... Πιτσιρίκι ακόμα έμαθε να μαγειρεύει στο σπίτι, καθώς οι γονείς του ήταν απασχολημένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο τυροκομείο της οικογένειας. Αν τον δείτε να φτιάχνει καρμπονάρα, θα πάθετε πλάκα!

Πάμε στα ποδοσφαιρικά του τώρα... Ως χαφ, όταν έπαιζε στη Ρόμα, ήταν ξεχωριστός. Δε φοβόταν να βάλει τα πόδια του στη φωτιά, να μπει σε μονομαχίες για να πάρει τη μπάλα, φινετσάτος κι ας είχε τα κιλάκια του. «Ήταν χοντρός και αργός» έλεγε τότε ο Αρίγκο Σάκι. «Σκεφτόμουν, όμως, πιο γρήγορα από κάθε άλλον» απαντούσε.

Έχει προπονήσει και στα πέντε... προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι ένας από τους μόλις τρεις που έχουν καταφέρει να σηκώσουν τρεις φορές το Τσάμπιονς Λιγκ και ένας από τους επτά προνομιούχους που το έχει πάρει και ως παίκτης και ως προπονητής.

Από όποιον πάγκο μεγάλης ομάδας κι αν πέρασε κατέκτησε τίτλο: πρωτάθλημα, κύπελλο και Τσάμπιονς Λιγκ με τη Μίλαν στην Ιταλία, πρωτάθλημα στη Γαλλία με την Παρί Σεν Ζερμέν, Τσάμπιονς Λιγκ, Κύπελλο, Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τη Ρεάλ, πρωτάθλημα και κύπελλο με την Τσέλσι στην Αγγλία. Πήρε πρωτάθλημα και με τη Μπάγερν και έγινε ο πρώτος προπονητής με πρωτάθλημα σε τέσσερις ευρωπαϊκές Λίγκες. Μικρός είναι ακόμα θα το σηκώσει και στην Ισπανία κάποια στιγμή! Kαι στη Νάπολι δεν τα πήγε άσχημα κι ας έφυγε πριν από μερικές ημέρες κακήν κακώς...

Είναι αυτός που κατάφερε να αντιμετωπίσει το «εγώ» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και του Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Είναι χαμηλών τόνων και έχει τεράστια υπομονή. Αυτό το χαρακτηριστικό που τον ξεχώρισε ως ιδανικό αντικαταστάτη του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ. Το εκρηκτικό ταπεραμέντο του Πορτογάλου αντισταθμίστηκε με την ηρεμία του Ιταλού, ο οποίος και στους Μαδριλένους εφάρμοσε το μότο της ζωής και της καριέρας του. «Για να σε σέβονται πρέπει πρώτα να σέβεσαι εσύ».

Οκτώ χρόνια στη Μίλαν, ένα πρωτάθλημα και δύο Τσάμπιονς Λιγκ. Το 2009 μετακόμισε στην Τσέλσι. Πήρε το νταμπλ και μάλιστα με ρεκόρ σκοραρίσματος, αφού η ομάδα πέτυχε 103 γκολ. Τη δεύτερη σεζόν, βέβαια, η δεύτερη θέση στην Πρέμιερ Λιγκ και ο αποκλεισμός στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ έφεραν στον δρόμο του τον Νασέρ Αλ – Κελαΐφι. Στη δεύτερη σεζόν του στην Παρί Σεν Ζερμέν, η ομάδα πήρε το πρώτο πρωτάθλημα μετά από το 1994.

Ήταν αυτός που βοήθησε τη Ρεάλ να κάνει πραγματικότητα το… απωθημένο του δέκατου πρωταθλήματος Ευρώπης. Και το πέτυχε παίζοντας τρομερό ποδόσφαιρο, ρίχνοντας τεσσάρα στη Μπάγερν μέσα στην «Αλιάνζ Αρίνα» στη ρεβάνς των ημιτελικών.

Δύσκολα θα βρεις ποδοσφαιριστή που θα μιλήσει με άσχημα λόγια για τον «Καρλίτο». Και δεν μιλάμε για όποιους κι όποιους. Έχει συνεργαστεί με ντίβες, που του βγάζουν το καπέλο. Μιλά τέσσερις γλώσσες και προτιμά να επικοινωνεί με τον καθένα στη γλώσσα του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «έσταζε μέλι» για τον Αντσελότι και τάχθηκε σθεναρά κατά της απομάκρυνσής του από τον πάγκο της Ρεάλ. «Ό,τι είδατε σήμερα είναι δουλειά του Αντσελότι» είπε ο Πορτογάλος μετά τον ημιτελικό κόντρα στη Μπάγερν για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Πάολο Μαλντίνι έχει να θυμάται πολλά από τα χρόνια του Αντσελότι στη Μίλαν. Κυρίως, βέβαια, ο θρυλικός αρχηγός των «ροσονέρι» έχει να λέει για την… λαιμαργία του 60χρονου προπονητή. Μεγάλος λάτρης του φαγητού, αλλά και ιδιαίτερα γενναιόδωρος. Αν ένας παίκτης τον πετύχαινε να τρώει, πάντα θα πρότεινε να μοιραστεί το φαγητό μαζί του.

«Μια ημέρα, λοιπόν, τον θυμάμαι να μπαίνει στα αποδυτήρια και να είναι εκτός εαυτού. Είπε λόγια που δεν μπορώ να επαναλάβω. Δύο ημέρες μετά ήρθε να απολογηθεί και να ζητήσει συγγνώμη από όλους. Ήταν σαν ένα γλυκός αρκούδος. Το μυστικός της επιτυχίας μας μαζί του είναι ότι είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Δεν έχει ανάγκη να είναι ο Special One, Two, Three για να νικήσει. Μπορεί να κρατά την ισορροπία, ακόμα και όταν γίνεται έξαλλος. Νευρίαζε και μετά ερχόταν και με ρωτούσε: 'Πάολο, έκανα λάθος;'. Ποτέ δεν κάνει του κεφαλιού του, είναι πανέξυπνος και έτσι λειτούργησε και στη Μίλαν και στην Τσέλσι και στη Ρεάλ. Είναι βαθύς γνώστης του ποδοσφαίρου, έχει ιδέες, τις εφαρμόζει με μοναδικό τρόπο. Ειλικρινά, ουδείς μπορεί να τον επικρίνει ή να τον κατηγορήσει για κάτι. Αν το κάνει, απλά δεν είναι δίκαιος» λέει ο Μαλντίνι.

Υπάρχουν και ομάδες τις οποίες δεν θα προπονούσε ποτέ.. «Δεν θα γίνω ποτέ προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης ή της Μπαρτσελόνα. Σέβομαι την ιστορία και την αντιπαλότητα και για τον ίδιο λόγο δε θα μπορούσα να προπονήσω την Λάτσιο ή την Ίντερ. Αυτή είναι η νοοτροπία μου και για μένα ο σεβασμός είναι πολύ σημαντικός. Σέβομαι πολύ την Ατλέτικο και την Μπαρτσελόνα αλλά δεν μπορώ να τις προπονήσω επειδή διετέλεσα χρέη προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης για δύο χρόνια».

Κατά τα άλλα, ο Καρλίτο έχει φιλοσοφήσει τη ζωή και τη δουλειά... «Η ευτυχία είναι στιγμές. Πρέπει πάντα να δουλεύεις για την επόμενη στιγμή ευτυχίας» είναι μια ακόμα αγαπημένη φράση του. Και τώρα πάει στην Έβερτον για να βρει και εκεί στιγμές ποδοσφαιρικής ευτυχίας. Έχει τον τρόπο!

https://www.youtube.com/watch?v=2hCCIw4jbLQ

https://www.youtube.com/watch?v=ACccgI_Bsu4