Τρομερός ΟΦΗ: Οι παίκτες ντύθηκαν Άη Βασίληδες κι έκαναν έκπληξη σε 65 παιδιά

View this post on Instagram

Το να μπορείς να προσφέρεις χαρά και δώρα στα παιδιά αποτελεί τεράστια ικανοποίηση. Ξεπερνά κάθε νίκη και αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό, η απόφαση των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μας να φορέσουν στολή "Άη Βασίλη", εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων, με μοναδικό σκοπό να δουν χαμογελαστά παιδικά πρόσωπα στο "Ειδικο Γυμνάσιο Ηρακλείου", μας γέμισε με υπερηφάνεια! Τα έντονα συναισθήματα και η δύναμη που πήραμε από τους μικρούς "μαχητές" της ζωης, μας έκαναν ακόμα πιο δυνατούς. Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να μην ανταποκριθούμε στο κάλεσμά τους, οι οποίοι σε γράμμα που έστειλαν προ ημερών στον "Άη Βασίλη", αυτό που ζήτησαν ήταν να γνωρίσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ! #ofifamily #santaclaus #santaclausiscomingtotown #oficretefc #oficrete #christmas @cosmossport