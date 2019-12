Ο Μαρινάκης κάλυψε τα έξοδα αποκατάστασης της Μυρτούς

View this post on Instagram

Μαζί για την Μυρτώ... #Repost @andreasgessle8 (@get_repost) ・・・ Ημέρες αγάπης, ημέρες προσφοράς, ημέρες στήριξης για όσους το έχουν ανάγκη. Η Μυρτώ μας, μας έχει όλους ανάγκη, ανεξαρτήτως ομάδας υποστήριξης. Πολλοί αγκάλιασαν την προσπάθεια που έγινε να συγκεντρωθεί το ποσό που χρειάζεται για να ξεκινήσει η Μυρτώ τη διαδικασία αποκατάστασης στο εξωτερικό και τους ευχαριστούμε ΟΛΟΥΣ! Ωστόσο πρέπει να πούμε εκ μέρους της οικογένειας ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έδειξε έμπρακτα για ακόμα μία φορά πως βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός αγκάλιασε ξανά την Μυρτώ καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το ποσό των 20.000 που είχε τεθεί ως αρχικός στόχος. Αυτά τα χρήματα θα δοθούν απευθείας στην οικογένεια και όχι μέσω της εφαρμογής GoGetFunding. Ο αθλητισμός προσφέρει χαρά και αυτή η ανιδιοτελής προσφορά του κ. Μαρινάκη μας γεμίζει χαρά και δύναμη στον αγώνα που κάνει η αγαπημένη μας Μυρτώ. @evangelos.marinakis @olympiacosfc #olympiakos #olympiacos #eimastemyrto