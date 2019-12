Τα ελληνικά μάτια της ΑΕΚ και ο καφές στην πλατεία

Το SDNA γράφει για το διπλό – μεταγραφικό – ταμπλό της Ένωσης και τις αποστολές με…άρωμα Ελλάδας.

Μπορεί στην ΑΕΚ να φαίνεται πως τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο στρέφουν εξ ολοκλήρου τις κεραίες τους εκτός συνόρων για την ενίσχυση του ρόστερ, ωστόσο τα φαινόμενα απατούν.

Η αλήθεια είναι πως πράγματι οι παίκτες by Italy έχουν αποκτήσει τον πρώτο λόγο και βρίσκονται σε περίοπτη θέση στην ατζέντα του Ίλια Ίβιτς το τάιμινγκ που διανύουμε.

Κι ασφαλώς, δεν είναι τυχαία η κυκλοφορία των Αμάτο Τσιτσιρέτι και Φεντερίκο Μπάρμπα στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Η άφιξη του Μάσιμο Καρέρα στα Σπάτα έκανε ακόμα πιο δημοφιλείς τους Ιταλούς παίκτες στο στρατόπεδο της Ένωσης, όπως ήταν φυσιολογικό άλλωστε να συμβεί.

Όλα αυτά όμως δεν σημαίνουν πως οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν μάτια και για παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα.

Και μάτια έχουν για Έλληνες παίκτες και επαφές γίνονται και σκάουτινγκ. Διακριτικά και αθόρυβα.

Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα ο Ίλια Ίβιτς έχει κατά νου περιπτώσεις παικτών που θα μπορούσαν να απασχολήσουν σοβαρά την ΑΕΚ όχι απαραίτητα στο παζάρι του Ιανουαρίου που ανοίγει σε λίγες ημέρες, αλλά (και) το προσεχές καλοκαίρι.

By the way, ένας εξ αυτών των ποδοσφαιριστών είναι στόπερ που αγωνίζεται σε σουπερλιγκάτη ομάδα, το όνομά του δεν έχει παίξει τελευταία ως μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ και υπάρχει θετικό report για λογαριασμό του.

Το σίγουρο είναι πως στην Ένωση διατηρούν ανοιχτές τις κεραίες τους (και) για παίκτες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φροντίζουν να τους τσεκάρουν δια ζώσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι σκάουτερ των «κιτρινόμαυρων» κυκλοφορούν με σηκωμένα μανίκια κι ένας εξ αυτών με το λόγο για τον Φανούρη Γουνδουλάκη, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19/12) στη Νέα Σμύρνη για το παιχνίδι Πανιώνιος – ΠΑΟΚ.

Στην ΑΕΚ διαχρονικά δίνουν μεγάλη σημασία στον ελληνικό χαρακτήρα του ρόστερ κι ασφαλώς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παρεκκλίνουν από την συγκεκριμένη φιλοσοφία και να βάλουν σε δεύτερη μοίρα το shopping Ελλήνων ποδοσφαιριστών.