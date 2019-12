View this post on Instagram

👉Η δική μας πορεία μέχρι το φως! 👉Τα τελευταία σκαλοπάτια προς το μέλλον! 👉Στο δρόμο για τον αγωνιστικό χώρο από τα αποδυτήρια! 🙏🙏🙏 #aekfc #ourhome #ourland #ourhistory #ourcity #agiasofia #neafiladelfia #weareback