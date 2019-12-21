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Μπάγερν Μονάχου - Βόλφσμπουργκ

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Η Μπάγερν πετάει, η Ντόρτμουντ βαριανασαίνει! (vids)

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Άγριο ξύλο στο Μόναχο ανάμεσα σε οπαδούς Μπάγερν και Βόλφσμπουργκ (vid)

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