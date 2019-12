Σκόραρε, έβγαλε ασίστ και πήρε βραβείο ο Μπίσεσβαρ

Τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ ανέδειξαν ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη, οι οπαδοί του Δικεφάλου με τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό να είναι σε εξαιρετική ημέρα αφού πέρα από το γκολ που σημείωσε έβγαλε και την ασίστ για το 2-0 των «ασπρόμαυρων».

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στην Ξάνθη στο γήπεδο της Τούμπας για την 13η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Ήταν από εκείνα τα βράδια που απλά η μπάλα δεν θέλει να μπει στα αντίπαλα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ δοκίμασε τα πάντα κόντρα στην Ξάνθη. Είχε δοκάρια, απίθανες χαμένες ευκαιρίες, ακυρωμένα γκολ, αλλά ο χρόνος περνούσε χωρίς να σημειώσει κάποιο γκολ. Όμως δεν τα παράτησε ποτέ και στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης ήρθε η λύτρωση με δύο γκολ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ . Ο Ολλανδός έμεινε στον πάγκο μετά από ένα σερί εμφανίσεων κατά τις οποίες δεν έγραψε νούμερα στη στατιστική του. Όταν ο Φερέιρα είδε ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και το γκολ δεν έρχεται αποφάσισε να τον ρίξει στο παιχνίδι κι ο The Artist τον δικαίωσε πλήρως.

Ο μέσος του Δικεφάλου άνοιξε το δρόμο για το τρίποντο σκοράροντας με διπλή προσπάθεια μετά από εξαιρετική πάσα του Καντουρί, ενώ ήταν αυτός που σέρβιρε στον Κρέσπο για το τελικό 2-0.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στους Ακρίτες ο Μπίσεσβαρ συγκέντρωσε το 56,75% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γιόσιπ Μίσιτς, ο οποίος έκανε και πάλι τα πάντα στο γήπεδο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Δημήτρης Πέλκας, που πήρε φανέλα βασικού από τον Αμπέλ Φερέιρα και ήταν πολύ δραστήριος στο επιθετικό κομμάτι.