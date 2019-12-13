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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Προσφυγή και οι Ανσαριφάρντ, Γεσίλ κατά Πανιωνίου

Ποδόσφαιρο
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Ακόμη δύο προσφυγές κατά του Πανιωνίου, με τους Καρίμ Ανσαριφάρντ και Σαμέντ Γεσίλ να κινούνται νομικά για να διεκδικήσουν τα χρήματά τους.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ θα εξετάσει μάλιστα ακόμη τέσσερις -εξ αναβολής- προσφυγές κατά του Πανιωνίου την προσεχή Δευτέρα (16/12), από τους Λάμπρου, Τασουλή, Πινιώτη και Αστρά. Προσφυγή επίσης κατέθεσαν ο Νανγκίς κατά του Λεβαδειακού, οι Γενιτσαρίδης, Μπάουμαν κατά της Κέρκυρας, ο Κυριακίδης εναντίον του Εργοτέλη κι ο Ρενάτο κατά του Απόλλωνα Λάρισας. 

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εξεταστούν:

1.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

3.ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ KRNETA JOVAN (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

4.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΙΩΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΤΡΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.(ΕΞ Α-ΝΑΒΟΛΗΣ)

9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΣΙΛ ΣΑΜΕΝΤ(YESIL SAMED) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΑΡΙΜ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ(KARIM ANSARIFARD)κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩ-ΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΖΙΚΟ ΡΕΝΑΤΟ(ΖΙΚΟ RENATO) κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 88

13. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ

14. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΕΝΥ ΛΟΥΑ ΝΑΝΓΚΙΣ (LENNY LOIC NANGIS) κατά ΠΑΕ ΛΕΒΑ-ΔΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο.

15. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΖΟΝΑΤΑΝ ΤΖΙΖΟΥΣ ΜΠΑΟΥΜΑΝ (JONATAN JESYS BAUMAN) κατά ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΟ

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