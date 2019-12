Θέλει Τορέιρα από Άρσεναλ η Νάπολι

Η Νάπολι θέλει τον Λούκας Τορέιρα της Άρσεναλ και είναι διατεθειμένη να καταθέσει και πρόταση για αγορά του, εφόσον το αίτημα για δανεισμό δεν γίνει δεκτό από την ομάδα του Λονδίνου.

Ο Ουρουγουανός μέσος ήταν και το περασμένο καλοκαίρι στόχος της Νάπολι, όταν αγωνίζονταν στην Σαμπντόρια, αλλά τότε είχε κερδίσει την... κούρσα η Άρσεναλ που είχε πληρώσει 28 εκ. λίρες για να τον αποκτήσει. Αλλά δεν βρήκε ποτέ θέση στο αρχικό σχήμα των «κανονιέρηδων» και τώρα που αποχώρησε ο Ουνάι Έμερι, που ήταν ο άνθρωπος που τον πήρε στο Λονδίνο, η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη.

Η Νάπολι έκανε πρόταση για δανεισμό ως το τέλος της χρονιάς, αλλά είναι διατεθειμένη να πληρώσει κοντά στα 21 εκ. λίρες για να τον αποκτήσει τον Ιανουάριο.

