LIVE LIVE BUNDESLIGA 18-12-2019 21:30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0 0 <% getScoreHome(669145) %> <% getScoreAway(669145) %> SC PADERBORN 07 Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Γκλάντμπαχ - Πάτερμπορν ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA «Κηδεία» της Βόλφσμπουργκ στην Γκλάντμπαχ, χάρισε την κορυφή στην Λειψία (vid) 15-12-2019 18:42 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA VFL WOLFSBURG 0 <% getScoreHome(668100) %> BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0 <% getScoreAway(668100) %> BUNDESLIGA Μεγάλο διπλό για την Πάτερμπορντ στο 91' (vid) 08-12-2019 20:58 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ