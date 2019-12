Η ΠΑΕ Ξάνθη με μία νέα επική ανακοίνωση απάντησε με αινιγματικό τρόπο σε όλα όσα ακούγονται εις βάρος της.

Μετά την ανακοίνωση για τη «Σουζάνα», η ΠΑΕ Ξάνθη έβγαλε και νέα ανακοίνωση, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως αναμένει το... τρίτο πιάτο και για την ολοκλήρωση του μενού.

Αναλυτικά όσα αναφέρει αυτή:

Μας “σερβιρίστηκε”’ το πρώτο πιάτο. Ακολούθησε το famous “Suzanna plate” σαν δεύτερο πιάτο. Τώρα μας ‘’σερβίρεται’’ το ‘’PALLETS INTERNATIONAL TRADING’’ πιάτο, σαν τρίτο.

Περιμένουμε υπομονετικά όλο το μενού προκειμένου να ευχαριστήσουμε τους οικοδεσπότες for their warm welcome and their hospitality.